Calo demografico | Istat | “Nascite al minimo storico dall’unità d’Italia Meno arrivi degli stranieri -8 | 6% e più emigrazione 8 | 1%”

Nascite al minimo storico, Meno arrivi dall'estero e sempre più italiani che emigrano. Questo è il quadro che emerge dal Bilancio demografico nazionale 2019 dell'Istat. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia è diminuita di quasi 189mila unità (188.721). Nel corso dello stesso anno, sono stati iscritti all'anagrafe 420.170 bambini, 19mila in Meno rispetto al 2018: è il numero più basso dall'unità d'Italia. L'unica voce che aumenta è quella relativa alle cancellazioni dai registri per il cambio di residenza in un altro Paese (+ 16,1%) con 182.15 richieste. Il Bilancio demografico poi censisce anche le cittadinanze straniere presenti

