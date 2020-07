Calciomercato Napoli – Giuntoli su due esterni sinistri: Tsimikas e Amavi (Di lunedì 13 luglio 2020) Calciomercato Napoli – Giuntoli segue due esterni sinistri: il greco Tsimikas e il francese Amavi... L'articolo Calciomercato Napoli – Giuntoli su due esterni sinistri: Tsimikas e Amavi proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - sportli26181512 : Dalla Germania: Milan e Napoli, che assist per Rashica: Secondo quanto raccolto dalla... - sscalcionapoli1 : Non solo Napoli, anche la Juve segue Boga: pronta l'offerta, ma il Sassuolo fa muro #calciomercato - sportli26181512 : Napoli, due terzini sul taccuino di Giuntoli: Kostas Tsimikas dell'Olympiacos e Jordan Amavi...… - romaforever_it : L'asse con Napoli e il possibile scambio con Under: la Roma pensa a Milik per il dopo-Dzeko -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, spunta una voce clamorosa: “I tifosi sognano” Mondo Udinese Serie A, 32ª giornata: Napoli-Milan finisce 2-2, in coda successi di platino per Samp e Genoa

La 32esima giornata di Serie A, dopo le vittorie di Sassuolo, Roma e il 2-2 di Juventus-Atalanta negli anticipi, è proseguita con altre sei sfide in questa domenica 12 luglio. L’ultima di queste nel p ...

Gasperini: "Atalanta, attenta al Brescia. Juve? Sembrava vinta"

BERGAMO - "Col Brescia è un derby e non può non essere un'incognita. Le motivazioni dell'avversario saranno molto alte, ma noi dobbiamo ottenere tre punti per tagliare fuori il Napoli ed essere ...

La 32esima giornata di Serie A, dopo le vittorie di Sassuolo, Roma e il 2-2 di Juventus-Atalanta negli anticipi, è proseguita con altre sei sfide in questa domenica 12 luglio. L’ultima di queste nel p ...BERGAMO - "Col Brescia è un derby e non può non essere un'incognita. Le motivazioni dell'avversario saranno molto alte, ma noi dobbiamo ottenere tre punti per tagliare fuori il Napoli ed essere ...