Benjamin Keough: il nipote di Elvis Presley è morto suicida (Di lunedì 13 luglio 2020) Benjamin Keough, 27 anni, nipote di Elvis Presley è morto suicida la scorsa notte in California con un colpo di arma da fuoco Benjamin Keough aveva 27 anni e stando a quanto appreso dal sito TMZ, il nipote di Elvis Presley è morto suicida con un colpo d’arma da fuoco. Il figlio di Lisa Marie Presley nonostante la fama per essere uguale fisicamente a nonno Elvis, ha sempre mantenuto un profilo basso. L’ultima volta in cui era apparso pubblicamente insieme alla sua famiglia è stato due anni fa, per i 40 anni dalla morte di Elvis durante una commemorazione a Graceland. Non ... Leggi su zon

Agenzia_Ansa : #Musica, è morto il nipote di #Elvis Presley. Il 27enne Benjamin Keough si sarebbe sparato #ANSA - GrazieElvis : Alcune notizie relative a Benjamin, @LisaPresley e quanto sta accadendo intorno a questa tragedia ??… - indubis_abstine : Morto suicida a 27 anni Benjamin Keough, l’ultimo nipote di Elvis Presley - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Musica, è morto il nipote di #Elvis Presley. Il 27enne Benjamin Keough si sarebbe sparato #ANSA - ChiarettaV83 : RT @Agenzia_Ansa: #Musica, è morto il nipote di #Elvis Presley. Il 27enne Benjamin Keough si sarebbe sparato #ANSA -