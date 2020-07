“Beccato!”. Uomini e Donne, finalmente un sorriso per l’ex protagonista del programma: è scoccato l’amore (Di lunedì 13 luglio 2020) Da tempo non lo vedevamo ma ora Luigi Mastroianni è tornato a far parlare di sé. Il passato a Uomini e Donne lo ha fatto conoscere al grande pubblico che ne ha sempre apprezzato le qualità fisiche e non. Talenti che a quanto pare non sono passati inosservati. Stando a quanto riportato dalla testata online ‘Veryinutilepeople’, l’ex tronista e corteggiatore del Trono Classico sarebbe stato avvistato con una misteriosa ragazza in Sicilia, nella splendida cornice di Marzamemi. Luigi Mastroianni è ricordato dai più anche per le sue precedenti relazioni con due personaggi molto amati dal pubblico televisivo. L’ex tronista, infatti, è stato prima fidanzato con Sara Affi Fella (fu il trono dello scandalo, lei mentì alla redazione), successivamente con Irene Capuano. Dalla fine della sua ... Leggi su caffeinamagazine

