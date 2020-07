Basket, Ataman nella proprietà di Torino: “Obiettivo è arrivare presto ad alti livelli” (Di lunedì 13 luglio 2020) Ergin Ataman entra nella proprietà della Reale Mutua Basket Torino. Questa la novità annunciata dal patron Stefano Sardara, in video-collegamento con l’allenatore turco, attuale coach dell’Anadolu Efes. “Conosco Stefano da tempo e volevamo fare insieme un business nello sport” ha dichiarato Ataman, “quando mi ha parlato della possibilità di partecipare a Torino, mi ha fatto molto piacere. Insieme a me arriveranno due soci importanti: la più importante agenzia di sport management della Turchia e un altro socio che annunceremo tra una settimana perché darà grande emozione alla città“. La Reale Mutua spera di poter giocare la prossima stagione in Serie A1 e questo passaggio di proprietà ... Leggi su sportface

