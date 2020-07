Bartomeu su Lautaro: “La trattativa è ferma, siamo in una fase di studio. Mercato? Sarà diverso dal solito” (Di lunedì 13 luglio 2020) Intervistato dai microfoni spagnoli di TV3, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, si è soffermato sul Mercato dei catalani e sulla trattativa con l’Inter che riguarda Lautaro Martienz. Queste alcune delle dichiarazioni del numero uno blaugrana raccolte da TMW: “Questo Mercato estivo sarà diverso dal solito. I grandi club saranno limitati a causa dei problemi economici, ma il Barça è sempre un agitatore del Mercato. Per ciò che riguarda Lautaro Martinez, ora come ora la trattativa è ferma, anche se qualche settimana fa abbiamo parlato con l’Inter. siamo in una fase di ... Leggi su alfredopedulla

