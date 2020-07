Aspi, nuova proposta al governo: tariffe più basse, indennizzi più alti (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – tariffe e pedaggi autostradali più bassi, indennizzi e manutenzione straordinaria più alti. È una parte del piano che Autostrade per l’Italia ha presentato al governo in attesa del Cdm di martedì che dovrebbe affrontare la questione concessione e la possibile revoca alla società. Secondo fonti governative, il piano prevede un innalzamento da 3 a 3,4 miliardi per i risarcimenti, tra indennizzi e manutenzione straordinaria, a cui si aggiungerebbero 7 miliardi di manutenzioni e 13,2 miliardi di investimenti. Previsto anche un abbassamento dei pedaggi sulla base del sistema regolatorio dell’Autorità dei trasporti pari all’1,75% per tutta la durata della concessione. Il Gruppo avrebbe poi confermato la volontà di aprire ... Leggi su quifinanza

