Amici: Cassandra malata di tumore, conquista Maria De Filippi con un video (Di lunedì 13 luglio 2020) Cassandra ha 20 anni e una passione sconfinata per la musica. La sua voce bellissima hanno avuto il piacere di scoprirla in tantissimi grazie a YouTube, dove un infermiere dell’ospedale Cardarelli di Napoli ha pubblicato un suo video. Cassandra infatti lotta contro un tumore che le ha impedito di partecipare al provino di Amici di Maria De Filippi ma ora, anche grazie al video, ha una possibilità. La scoperta del tumore È gennaio e Cassandra scopre improvvisamente di avere una ghiandola del collo ingrossata. Fa tutti i controlli e gli accertamenti del caso fino a scoprire di avere un tumore. “Ho iniziato subito con i ricoveri e i cicli di chemioterapia. All’inizio ... Leggi su thesocialpost

liberaevivi : Cassandra: «Faccio la chemio ma voglio partecipare ad Amici». Il provino dall'ospedale - fanpage : Cassandra, malata di leucemia canta in ospedale. Il suo sogno è esibirsi ad Amici - cianick : Top story: Cassandra, il provino per Amici dall'ospedale dove fa la chemio - - libertina1964 : RT @LDRaimondo: Le #donne che combattono e con coraggio disincantano i propri #sogni ?? #passione e #talento immortalati dal suo angelo: il… - infoitsalute : La chemio non ferma Cassandra, in ospedale fa il provino per 'Amici' su Skype -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Cassandra La meravigliosa voce di Cassandra, doveva andare ad Amici ma ora lotta contro il cancro Napoli Fanpage.it Cassandra lotta contro un tumore, ma riesce a fare un provino per Amici

Cassandra infatti lotta contro un tumore che le ha impedito di partecipare al provino di Amici di Maria De Filippi ma ora, anche grazie al video, ha una possibilità. La scoperta del tumore È gennaio e ...

La chemio e il sogno di Cassandra: "Non rinuncio al provino di Amici"

Certi sogni sono talmente forti, talmente grandi e talmente belli, che sono in grado di abbattere qualsiasi barriera la vita possa mettere davanti al percorso. Lo sa bene Cassandra, 20 anni e con un s ...

Cassandra infatti lotta contro un tumore che le ha impedito di partecipare al provino di Amici di Maria De Filippi ma ora, anche grazie al video, ha una possibilità. La scoperta del tumore È gennaio e ...Certi sogni sono talmente forti, talmente grandi e talmente belli, che sono in grado di abbattere qualsiasi barriera la vita possa mettere davanti al percorso. Lo sa bene Cassandra, 20 anni e con un s ...