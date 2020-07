(Di lunedì 13 luglio 2020) Palinsesti Mediaset Autunno 2020: novità e conferme tra settembre e ottobre, tornano il Grande Fratello Vip e Le Iene, arriva Freedom su Italia 1 e la serie da Il Collezionista d’Ossa Palinsesti Mediaset Autunno 2020 – Nell’era Covid-19 Mediaset ha rinunciato alla classica presentazione dei palinsesti autunnale predisponendo una serie di slide in power point con le informazioni più importanti relativamente alle prime serate delle sue reti. Un palinsesto costruito sulla “forza della conferma”, squadra che vince non si cambia così doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello Vip (lunedì – venerdì), intrecciato col doppio de Le Iene (martedì – giovedì) su Italia 1, cui aggiungere l’approdo di Freedom (annunciato già lo scorso anno) film e serie tv per Italia 1, Chi Vuol Esser ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete :