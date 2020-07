Uts 2020, Berrettini supera Gasquet e raggiunge la finale (Di domenica 12 luglio 2020) Le semifinali dell’Ultimate Tennis Showdown 2020 hanno proposto il testa a testa fra Matteo Berrettini e Richard Gasquet, vinto dal classe ’94 azzurro mediante il punteggio di 3-2 (24-8, 12-14, 16-12, 10-13, 2-1). L’atleta romano ha conquistato la finale del torneo d’esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou, seppur faticando a causa delle straordinarie giocate del talentuoso francese, abile nel mettere in difficoltà l’avversario sulla diagonale del rovescio. Berrettini ha lottato duramente nei 46′ complessivi di gioco, mostrandosi concreto nei momenti cruciali e lanciando un segnale a Stefanos Tsitsipas e David Goffin, i due potenziali prossimi opponenti. Leggi su sportface

