UFC 251 – Kamaru Usman sovrasta Jorge Masvidal! (Di domenica 12 luglio 2020) UFC 251 è stato un grande evento. Yas Island ha ospitato un grande spettacolo per tutti gli amanti delle MMA. Il main event ha visto uno straripante Kamaru Usman dominare Jorge Masvidal per quasi tutti e cinque i round, confermandosi campione dei pesi welter. Max Holloway non riesce a riprendersi la cintura dei pesi piuma, Alexander Volkanovski si conferma campione e un guerriero dallo spirito indomabile. Nei pesi gallo, Petr Yan è il nuovo campione con una performance dominate su una leggenda come Jose Aldo. Al di là dei tre incontri titolati, Rose Namajunas, Amanda Ribas, Jiri Prochazka e Makwan Amirkhani si sono imposti sui loro avversari in modo diverso, ma regalando delle prestazioni straordinarie. Uno dei pochi momenti in cui Masvidal è riuscito a liberarsi dalla morsa di ... Leggi su sport.periodicodaily

UFC 251 – Kamaru Usman vs Jorge Masvidal : l’evento imperdibile su DAZN Un ritorno più unico che raro quello della UFC che riparte sull’isola di Yas, ad Abu Dhabi, dall’11 al 26 luglio 2020. Un’idea messa in piedi dal Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) per ...

Un ritorno più unico che raro quello della UFC che riparte sull’isola di Yas, ad Abu Dhabi, dall’11 al 26 luglio 2020. Un’idea messa in piedi dal Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) per ... UFC 251 – Jorge Masvidal fa tappa a Roma : una buona pizza prima della sfida contro Kamaru Usman [FOTO] Sabato notte la card di UFC 251 avrà un main event a dir poco spettacolare. Con meno di una settimana di anticipo infatti, Jorge Masvidal ha deciso di accettare il posto di sfidante per il titolo dei pesi welter detenuto da Kamaru ...

UFC 251 è stato un grande evento. Yas Island ha ospitato un grande spettacolo per tutti gli amanti delle MMA. Il main event ha visto uno straripante Kamaru Usman dominare Jorge Masvidal per quasi ...

EA Sports UFC 4 annunciato: trailer e data di uscita 5

Come da programma, EA Sports UFC 4 è stato annunciato in occasione dell'evento UFC 251 con un primo trailer di presentazione ufficiale e la data di uscita. NOTIZIA di Giorgio Melani — 11/07/2020 EA Sp ...

