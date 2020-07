"Tutto giustificato in nome della pandemia. Come...". Rinaldi, un paragone terrificante: e se avesse ragione lui? (Di domenica 12 luglio 2020) Stato d'emergenza prolungato fino al termine dell'anno. Così Giuseppe Conte potrà continuare a governare a suon di dpcm trincerandosi dietro al coronavirus. Decisione che ha scatenato la rabbia delle opposizioni (e anche nel Pd è stata accolta con relativa freddezza). E tra le reazioni contrarie, si fa notare quella di Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, che dice la sua su Twitter: "Ormai siamo in pandemocrazia dove Tutto è giustificato in nome dalla pandemia. Neanche Orwell sarebbe riuscito a descrivere quello che sta accadendo!", conclude Rinaldi. Il riferimento è a 1984, il celebre libro di George Orwell. Un riferimento inquietante ma tutt'altro che peregrino. Leggi su liberoquotidiano

