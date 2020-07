Super League svizzera a rischio chiusura: 9 positivi nello Zurigo (Di domenica 12 luglio 2020) L’ombra dei contagi da coronavirus si allunga sulla Super League svizzera, il cui prosieguo è quantomai in dubbio. In queste ore il club dello Zurigo ha diramato un comunicato ufficiale nel quale ha dichiarato che, in seguito alla positività riscontrata al giocatore Mirlind Kryeziu, sono stati effettuati altri controlli a giocatori e staff e sono emersi nuovi positivi. In un primo momento, la società elvetica si era limitata a riportare che dai tamponi erano emersi nuovi contagi al Covid-19 che riguardavano in generale non solo i calciatori, ma anche addetti ai lavori e dipendenti. Quindi aveva ricordato che, nel pieno rispetto delle norme e delle linee guida varate dal BAG (Ufficio Federale della Sanità Pubblica) e dal dipartimento sanitario del ... Leggi su sport.periodicodaily

AntoVitiello : Serata magica per il #Milan che s’impone con un netto 3-0 in casa della #Lazio, partita super. Squadra concentrata… - blab_live : #PremierLeague, #TOTARS @SpursOfficial @Arsenal super derby per l’Europa! Probabili formazioni, #pronostico e varia… - bbbnzl30 : @bullboy13 @AV9522 @Pistogolblasta2 Esattamente come il Barcellona Ah lo Slavia Praga che l'anno scorso in Europa… - toMMilanello : Super Sunday su @SkySport ?? 15:10 ?? Formula 1 ???? #StyrianGP ?? @SkySportF1 e SkySportUno ?? 17:30 ?? Premier Lea… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ???????? 15h10 GP di Stiria (LA1) -

Ultime Notizie dalla rete : Super League I risultati in Premier League Goal.com I risultati in Premier League - Super Wolverhampton, 3-0 all'Everton

E' il Norwich la prima squadra retrocessa in Premier League. L'ultima spiaggia non è andata come previsto, con il West Ham che ha invece ottenuto tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Mattatore ...

CorSera – Milan, Pioli difficile da cacciare. Ma succederà

Milan, destino ormai segnato per Stefano Pioli. Come infatti riferisce il CorSera, nemmeno una vittoria stasera a Napoli e una qualificazione finale in Europa League basterà al tecnico. Ma sarà dura p ...

E' il Norwich la prima squadra retrocessa in Premier League. L'ultima spiaggia non è andata come previsto, con il West Ham che ha invece ottenuto tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Mattatore ...Milan, destino ormai segnato per Stefano Pioli. Come infatti riferisce il CorSera, nemmeno una vittoria stasera a Napoli e una qualificazione finale in Europa League basterà al tecnico. Ma sarà dura p ...