Spal, confronto tra Di Biagio e la Curva Ovest: “Ok la retrocessione, ma che sia con dignità” (Di domenica 12 luglio 2020) Il destino del Brescia sembra ormai segnato, ma anche alla Spal serve qualcosa in più di un miracolo per riuscire a salvarsi. Il tecnico degli estensi, Gigi Di Biagio, insieme ad alcuni giocatori, ha incontrato gli esponenti della Curva Ovest per un confronto in vista delle ultime partite di campionato. Durante il confronto i tifosi hanno ribadito il loro pensiero: va bene la retrocessione, ma che arrivi con dignità e non dopo brutte prestazioni come quella contro l’Udinese. Di seguito il comunicato rilasciato dalla Curva Ovest: “Abbiamo parlato a muso duro, ricordandogli la storia della nostra maglia e i motivi per cui devono onorarla. Non c’interessa la retrocessione, è stata ... Leggi su sportface

