Simeone fa ricco l’Atletico Madrid: quasi 400 milioni di introiti da quando è arrivato (Di domenica 12 luglio 2020) Diego Pablo Simeone può essere definito una miniera d'oro per l'Atletico Madrid. Infatti, dai calcoli effettuati da Marca, il Cholo ha portato quasi 400 milioni di introiti al club Colchoneros da quando si è seduto sulla panchina.Simeone: 385 milioni di euro di guadagni per l'Atletico Madridcaption id="attachment 990683" align="alignnone" width="478" foto Marca/captionL'Atletico Madrid è diventato senza dubbio uno dei club più forti del panorama calcistico europeo. Il merito è anche del suo tecnico Simeone che negli anni ha costruito qualcosa di veramente unico e... redditizio. Come ricorda Marca, con il Cholo alla guida, i colchoneros sono riusciti a vincere una Liga, ... Leggi su itasportpress

