Sian Roadster | convertibile da 819 cavalli | un altro capolavoro Lamborghini

Il "fulmine" bolognese torna in versione aperta, la Sian Roadster è un altro capolavoro Lamborghini con un motore ibrido da 819 cavalli.Il CTO Maurizio Reggiani la definisce un laboratorio su quattro ruote. Motore V12 abbinato ad un motore elettrico, nuovo design degli interni, nuovi materiali smart, spigoli e curve che esaltano il carattere, studiati nei minimi dettagli per sfruttare l'aerodinamica delle alte velocità che la Roadster è in grado di raggiungere.Erede della Sian (coupé) presentata a fine 2019, era nell'aria da tempo l'arrivo di una versione convertibile anche se in realtà non ci sono top da convertire.Lamborghini da spiaggia, senza ...

