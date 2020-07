Napoli è invasa dai parcheggiatori abusivi (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal centro alla periferia sono tornati a Napoli, più attivi che mai, i parcheggiatori abusivi. Come già anticipato da Anteprima24, dopo il lockdown gli abusivi della sosta sono tornati a chiedere “una moneta a piacere” in svariate aree del capoluogo campano. Da Ponticelli, a Napoli Est, dove gli abusivi “lavorano” nei pressi dell’Ospedale del Mare, fino alla rinomata riva di Posillipo sono così tornati. E sui social i cittadini denunciano: “Sono anche aumentati”. La crisi sanitaria della pandemia ha lasciato in tutti i settori grandi strascichi di crisi economica non trascurando neanche il settore dei parcheggiatori ... Leggi su anteprima24

Napoli - piazzetta Settembrini invasa dalle blatte : chiesto l’intervento dell’Asl Cronaca di Napoli: i residenti di piazzetta Settembrini (a due passi dal Museo Madre) hanno denunciato la presenza di blatte per strada e nelle case. Tornano le blatte per le strade di Napoli, visto che, come riporta “Il Mattino”, ...

NAPOLI – Da un’indagine di Legambiente risulta che sulle spiagge campane ogni 100 metri percorsi ci si imbatte in media in 812 rifiuti, cioè un frammento di immondizia ad ogni passo, ed è soprattutto ...

Dai contenitori per bevande e alimenti ai guanti e alle mascherine usa e getta: a farla da padrona è ancora la plastica (88% del totale). Sul bilancio pesano anche l’incuria dei fumatori, l’abbandono ...

