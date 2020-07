Milan, Paquetà: «Ho più fiducia, spero di fare una grande partita» (Di domenica 12 luglio 2020) Il centrocampista del Milan, Lucas Paquetà, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, ha così parlato del suo momento fisico e della felicità di ritrovare da avversario Gennaro Gattuso, suo ex tecnico: «Sono felice di rivedere Gattuso, è una grande persona. Dobbiamo cercare di fare una grande partita per proseguire con la nostra crescita. Adesso ho più fiducia, sto lavorando tanto. spero di fare una grande partita, darò il massimo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sky - La probabile formazione del Milan : Pioli conferma il 4-2-3-1. Paquetà titolare Stasera in scena al San Paolo Napoli- Milan , match valido per il 32esimo turno di Serie A. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla probabile formazione del Milan che scenderà in campo questa sera.

Stasera in scena al San Paolo Napoli- , match valido per il 32esimo turno di Serie A. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla del che scenderà in campo questa sera. Milan su Milenkovic : offerto Paquetà alla Fiorentina Il Milan offre il cartellino di Lucas Paquetà alla Fiorentina per arrivare a Nikola Milenkovic : la situazione Il Milan punta tutto su Nikola Milenkovic per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. ...

Il offre il cartellino di Lucas Paquetà per arrivare a Nikola : la situazione Il punta tutto su Nikola per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. ... Milan - Paquetà : «Siamo in fiducia. Con Ibrahimovic ci sentiamo più forti» Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, ha parlato all’indomani della vittoria contro la Lazio Lucas Paquetà ha ritrovato smalto alla ripresa del campionato, ritrovando buone prestazioni in campo con il Milan. Il ...

AntoVitiello : Verso Napoli-Milan Formazione provata oggi a Milanello Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Benn… - sportli26181512 : Paquetà a MTV: 'Abbiamo lavorato tanto negli ultimi giorni per questa partita. Gattuso è stato importantissimo per… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MILAN - Paquetà: 'Fa piacere rivedere Gattuso, è stato lui che mi ha lanciato in rossonero' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Paquetà: 'Fa piacere rivedere Gattuso, è stato lui che mi ha lanciato in rossonero' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MILAN - Paquetà: 'Fa piacere rivedere Gattuso, è stato lui che mi ha lanciato in rossonero' -