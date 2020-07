Mesaggero: Lotito si è molto arrabbiato per il crollo della Lazio (Di domenica 12 luglio 2020) Non è bastato il gol annullato al Sassuolo per far vincere la Lazio e adesso non è facile digerire l’ennesima battuta d’arresto di una formazione che alla ripresa del campionato era tra le pretendenti per lo scudetto. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo di ieri gli animi erano piuttosto agitati, come riporta il Messaggero, al punto che Acerbi avrebbe risposto male al direttore sanitario Pulcini. Ma chi davvero non ha digerito la sconfitta è stato il presidente Lotito che a fine partita i è fatto sentire negli spogliatoi Silenzio immediato quando nello spogliatoio è comparso Lotito. Il presidente si è detto molto arrabbiato per il crollo della sua squadra. Con toni pacati ha chiesto spiegazioni sul perché ... Leggi su ilnapolista

