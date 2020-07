Gp Stiria, incredibile al via: contatto tra le Ferrari di Leclerc e Vettel, vetture danneggiate (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Clamoroso quanto accaduto alla partenza del Gran Premio di Stiria. Le due Ferrari vanno a contatto nel mischione al via, entrambe le vetture sono danneggiate in maniera seria. Leclerc tocca Vettel, salta l’ala posteriore del tedesco e si danneggia anche il fondo della vettura, è costretto così al ritiro. Troppo aggressivo il monegasco, ancora un disastro per la Rossa. In alto il VIDEO di quanto accaduto. Leggi su sportface

sportface2016 : Il video del clamoroso contatto tra le due #Ferrari | #StiriaGP - infoitsport : Gp Stiria, Hamilton sul bagnato conquista una pole incredibile FOTO - fainformazione : Incredibile prove libere f1 dall'incidente di Ricciardo al possibile annullamento di domani F1, prove libere del G… - fainfosport : Incredibile prove libere f1 dall'incidente di Ricciardo al possibile annullamento di domani F1, prove libere del G… - porraspancho : @mara_sangiorgio Ma che bel posto... Ho avuto la. Fortuna da lavorare li nelle gare dal. 2000, 2001 e 2002... Che b… -