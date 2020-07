Gavdos, l’isola greca più lontana che c’è (Di domenica 12 luglio 2020) A Gavdos non c’е nulla oltre alla natura incontaminata e alla tua voglia di incontrarla. Questa isola a sud di Creta, separata dalla Libia solo da quattro sfumature di mare blu, è il luogo più a sud d’Europa. Quasi uno scoglio in mezzo al mar Libico su cui vivono 60 abitanti, meta di viaggiatori che arrivano qui zaino in spalla e scarpe da ginnastica ai piedi, per trascorrere una o due notti sotto le stelle in tenda, o semplicemente in spiaggia riparati sotto qualche albero. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Gavdos l’isola