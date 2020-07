Ferrari, Vettel a Leclerc dopo lo scontro: “Non c’era spazio”. Il monegasco: “Tutta colpa mia” (Di domenica 12 luglio 2020) Una è la stella del futuro, il pilota su cui la Ferrari ha puntato tutto per tornare a vincere. L’altro è l’ormai ex prima guida, il 4 volte campione del mondo scaricato già a inizio stagione. Charles Leclerc e Sebastian Vettel entrano in rotta di collisione già nel secondo gran premio della stagione: purtroppo per i tifosi del Cavallino rampante, lo fanno letteralmente. Lo scontro nel primo giro del Gp di Stiria ha messo la parola fine su un weekend da incubo, con la Rossa lontanissima dalle prime posizioni già in qualifiche e fuori dalla gara con entrambe le vetture dopo appena poche curve. Almeno a parole, però, tra Vettel e Leclerc ancora non è guerra aperta. Il tedesco è comprensibilmente seccato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ferrari - incidente Vettel-Leclerc Charles ammette la colpa : «Chiedo scusa a Seb - ho rovinato tutto» Dopo la doppia eliminazione delle rosse al primo giro del Gp di Stiria. Il tedesco «Non mi aspettavo provasse qualcosa lì: non c’era spazio e per questo c’è stata la collisione. Non potevo far nulla»

Dopo la doppia eliminazione delle rosse al primo giro del Gp di Stiria. Il tedesco «Non mi aspettavo provasse qualcosa lì: non c’era spazio e per questo c’è stata la collisione. Non potevo far nulla» F1 - disastro Ferrari nel GP Stiria : Leclerc sperona Vettel - entrambi k.o. Succede tutto al giro 1, curva 3, del GP Stiria . Troppa voglia di rimontare per Charles Leclerc , troppa foga di recuperare in fretta dopo essere partito dalla 14esima posizione in griglia. Il ...

Succede tutto al giro 1, curva 3, del GP . Troppa voglia di rimontare per Charles , troppa foga di recuperare in fretta dopo essere partito dalla 14esima posizione in griglia. Il ... Gp Stiria - le Ferrari si toccano ritirati Vettel e Leclerc SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Un incidente in avvio di gara tra le due Ferrari ha portato al ritiro di Vettel e Leclerc dopo i primi minuti del Gp di Stiria, secondo appuntamento della stagione di F.1. In approccio di curva 3 subito alla ...

