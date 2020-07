“Ci risiamo col coronavirus?”. Scatta il linciaggio dell'infermiere di Cremona: una vergogna (Di domenica 12 luglio 2020) Un post su Facebook e Luca Alini, 47 anni, infermiere da 27, ora è turbato. È uno degli infermieri in prima linea dall'inizio dell'emergenza coronavirus a Cremona, una delle città più colpite dal virus. A fine turno, due giorni fa, ha affidato il suo sfogo ai social, qualche ora dopo è diventato virale. "Il virus esiste ancora - scrive nel post dopo aver denunciato il ritorno di nuovi casi gravi in corsia - la maggior parte delle persone ormai pensa al mare, alla montagna, all'aperitivo con gli amici, alla gita del weekend. Nel frattempo, noi continuiamo a fare quello che facciamo sempre, anche se adesso non siamo più eroi o angeli, non abbiamo più alcun titolo onorifico". L'ospedale di Cremona non è Covid free. Ma ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoCi risiamo