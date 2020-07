Cesare Battisti: “Cibo in cella inadeguato a mia salute”. Torregiani: abituato a ostriche (Di domenica 12 luglio 2020) "Cibo non adeguato allo stato di salute". Cesare Battisti, che sta scontando dal gennaio 2019 l’ergastolo per quattro omicidi nel carcere di Massama (Oristano), è comparso venerdì davanti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per sollecitare una diversa qualità e quantità di cibo somministrata dal servizio penitenziario, chiedendo anche esami specialistici per accertare il suo stato di salute. L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, di fatto in isolamento in una sezione del carcere, l'As2, non ha modo non solo di interagire con altri detenuti, ma neppure di acquistare o cucinarsi il cibo in autonomia come fanno invece gli altri reclusi. La notizia ha suscitato diverse polemiche, con Salvini che ha tuonato: “Assassino comunista, taci e digiuna”. E Meloni che ha ammonito: “Nessuno ... Leggi su tg24.sky

