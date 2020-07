Brozovic passa col rosso e aveva bevuto: multa e ritiro della patente (Di domenica 12 luglio 2020) Notte movimentata, per Marcelo Brozovic, quella tra venerdì e sabato. Stando a quanto riporta Il Giorno, il centrocampista dell’Inter è stato fermato a Milano in piazzale Cantore, nei pressi della Darsena, da una pattuglia dei Carabinieri per non aver rispettato un semaforo rosso mentre guidava un’auto di lusso. Il giocatore è stato quindi sottoposto all’alcoltest a cui è risultato positivo, seppur di poco rispetto ai limiti imposti dalla legge. Per questo motivo, è stato multato con ritiro della patente e la sua Rolls Royce è stata sottoposta a fermo amministrativo. La vettura è stata poi affidata ad uno degli amici di Brozovic, per consentire il rientro nelle rispettive abitazioni dei ... Leggi su ilnapolista

