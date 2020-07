Australia, 17enne ucciso da uno squalo mente faceva surf (Di domenica 12 luglio 2020) Come nei film di Steven Spielberg che hanno terrorizzato una generazione. Uno squalo ha attaccato un ragazzo mentre faceva surf e lo ha ucciso. Nulla da fare per il 17enne, morto in seguito alle ... Leggi su gazzetta

