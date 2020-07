Violenza su donne: Bonetti, ‘microcredito per uscirne, Paese è con loro’ (Di sabato 11 luglio 2020) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Le donne che hanno subito Violenza chiedono aiuto, arrivare alla denuncia e’ faticoso. Significa immaginare di potere avere una vita, in prospettiva, autonoma dal punto di vista economico, poter essere certe che venga riconosciuta la responsabilità’ genitoriale come madre. Ecco perché è importante, accanto al percorso di uscita dalla Violenza, aiutarle a costruirsi una vita dopo. Noi lo stiamo facendo con il progetto microcredito e libertà, per il quale abbiamo stanziato due milioni di euro per dare sostegno economico alle donne che possono cosi’ ricostruirsi un’autonomia di vita e sentire che c’è’ un Paese che crede in loro e non le lascia sole”. Cosi’ la ministra delle Pari ... Leggi su meteoweb.eu

