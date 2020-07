UFC – Masvidal infiamma il match con Usman: “parla di cosa farà col mio buco del culo, ma lo spedirò all’altro mondo” (Di sabato 11 luglio 2020) Il countdown è quasi terminato, nella notte tra sabato e domenica andrà in scena l’attesissimo match tra Kamaru Usman e Jorge Masvidal, main event di UFC 251 che metterà in palio il titolo dei pesi welter in mano al momento al ‘Nigerian Nightmare’. Foto Getty / Sean M. HaffeyLe scintille tra i due fighters sono già iniziate nel consueto ‘Media Day‘, con Gamebred che non le ha mandate a dire al proprio avversario: “Usman ha di fatto superato un limite che nessun altro, con cui ho combattuto, ha mai superato. Sta dicendo cose del tipo che cosa farà con il mio buco del culo, e non capisco perché stia parlando del mio buco del culo. Sta dicendo ... Leggi su sportfair

