Su Amazon anche il modello NFC della Xiaomi Mi Band 5, alcune precisazioni da fare (Di sabato 11 luglio 2020) Su Amazon è in vendita anche la versione NFC della Xiaomi Mi Band 5, anche se il riferimento è al modello cinese, e non a quello internazionale. Il prezzo del braccialetto intelligente è di 56,80 euro, con spedizione gratuita ed arrivo previsto nel periodo compreso tra il 14 ed il 25 agosto (occhio quindi, ci vorrà più di un mese). La smart-Banda, per il momento, supporta solo la lingua inglese e cinese, ma più lingue arriveranno presto. Si precisa che alcune funzioni del supporto NFC possono essere utilizzate solo in Cina: se interessati ai pagamenti contactless, probabilmente non dovreste acquistarla. Per il resto, è garantito il monitoraggio della salute personale ... Leggi su optimagazine

Amazon estende il pagamento rateale anche per i prodotti dei partner Amazon mette a disposizione dei propri clienti in Italia la possibilità di pagare a rate sia prodotti venduti e spediti dal gruppo che dai partner di vendita. L'articolo Amazon estende il pagamento rateale anche per i prodotti dei partner ...

mette a disposizione dei propri clienti in Italia la possibilità di pagare a rate sia venduti e spediti dal gruppo che dai di vendita. L'articolo il per i dei ... Finanziamenti su Amazon anche in Italia : come pagare a rate con Cofidis Ora, i Finanziamenti su Amazon sono realtà anche in Italia . Il tutto grazie a CreditLine di Cofidis , provider del credito che permette di pagare a rate mensili anche per i nostri acquisti online. E che, dopo una prima fase beta avviata nel ...

Ora, i su sono realtà in . Il tutto grazie a CreditLine di , provider del credito che permette di a mensili per i nostri acquisti online. E che, dopo una prima fase beta avviata nel ... Anche in Italia si può comprare a rate su Amazon Dopo la sperimentazione dei pagamenti rateali su un campione di utenti selezionato, Amazon apre ora una nuova forma di pagamento a rate per i clienti Italiani. Il colosso dell’ecommerce ha inserito tra le modalità di pagamento Anche la ...

DRA_GADU : @AndreaScanzi Ci vuole poco essere primi su #Amazon Lo è stato anche #Burioni Giusto per... - Fi0nda : RT @VNotKind: Mayfair bambini venduti su Amazon, camuffati da piumoni da letto, armadi, scrivanie e anche CUSCINI di piuma d'oca Sta scoppi… - ArisMr80 : @FidelisQanon Anche su Amazon ho visto prodotti con prezzi enormi.. Mi fa pensare male.. - italexit88 : RT @VNotKind: Mayfair bambini venduti su Amazon, camuffati da piumoni da letto, armadi, scrivanie e anche CUSCINI di piuma d'oca Sta scoppi… - SententiaT : RT @VNotKind: Mayfair bambini venduti su Amazon, camuffati da piumoni da letto, armadi, scrivanie e anche CUSCINI di piuma d'oca Sta scoppi… -