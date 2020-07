Sgarbi si scatena contro i grillini: «Sono idioti, dementi, con loro non si deve governare» (video) (Di sabato 11 luglio 2020) «I grillini, dementi senza idee e coerenza», Sgarbi incontenibile in tv. E quando sembra che l’affondo sia concluso, il critico rilancia pure: A un anno dal papete, non solo difende le scelte del leader del Carroccio, ma aggiunge: Salvini e Meloni? Sono gli unici, veri leader del momento. Sgarbi, a un anno dal Papete difende la scelta di Salvini di mollare i grillini Già, perché si parla di leader politici nella puntata di ieri di Stasera Italia speciale. Si parla di guide carismatiche del Paese, di uomini al vertice capaci di governare e di convincere: e Vittorio Sgarbi non ha dubbi in proposito. Gli unici due al momento in grado di amministrare e guidare una realtà fiaccata e allo sbando ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi scatena Sgarbi si scatena contro i grillini: «Sono idioti, dementi, con loro non si deve governare»... Secolo d'Italia “Sgarbi, manco oggi hai sc**ato eh?”. Lo scontro social

Vittorio Sgarbi critica la scelta di un ragazzo italiano di convertirsi all’islamismo e su Twitter esplode la polemica con Chef Rubio. Un vero e proprio dibattito si è scatenato, nelle scorse ore, su ...

SGARBI SCATENATO IN PARLAMENTO "Vergogna, qualcuno mente! C'è un Covid che non c'è!"

Se continui a utilizzare questo sito, assumiamo che tu abbia letto l'informativa e accetti i cookie. Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza con i servizi di R ...

Vittorio Sgarbi critica la scelta di un ragazzo italiano di convertirsi all’islamismo e su Twitter esplode la polemica con Chef Rubio. Un vero e proprio dibattito si è scatenato, nelle scorse ore, su ...Se continui a utilizzare questo sito, assumiamo che tu abbia letto l'informativa e accetti i cookie. Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza con i servizi di R ...