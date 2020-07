“Se l’è ritrovato davanti”. Giuseppe Conte, ‘imprevisto’ esilarante: la scena (assurda) diventa virale (Di sabato 11 luglio 2020) Giuseppe Conte, incredibile ma vero. Accade a Pellestrina in occasione della visita del premier nella città di Venezia. Il video del premier Giuseppe Conte che passeggia tra le strade dell’isola veneta viene reso pubblico sul profilo Instagram. Sotto uno splendido sole, le possibilità di incontrarlo aumentano e questo anche in un momento del tutto inaspettato. Giuseppe Conte a Pellestrina, provata dall’alto livello dell’acqua che lo scorso autunno ha segnato l’intera isola. Non poteva che fermarsi a dialogare con i abitanti della zona, con il rischio di ‘beccare’ qualcuno in un momento impensabile. Tutto questo è accaduto a un uomo che, uscendo da casa in mutande e canottiera per buttare la spazzatura, riceve l’inaspettata ... Leggi su caffeinamagazine

