Sassuolo scatenato, quarto successo di fila: “Si può sognare” (Di sabato 11 luglio 2020) Quattro su quattro. Dopo i pareggi contro Inter e Hellas Verona, il Sassuolo ha cambiato marcia. Solo vittorie dalla rimonta strepitosa contro i veronesi: battute nell'ordine Fiorentina, Lecce, Bologna e Lazio. La squadra di Roberto De Zerbi vive un momento assolutamente straordinario sotto ogni aspetto. La tenuta fisica sorregge i propositi e le idee tattiche dei neroverdi, supportati anche da un entusiasmo contagioso. E ora nulla sembra precluso alla formazione emiliana.caption id="attachment 986745" align="alignnone" width="1024" Sassuolo (getty images)/captionSOGNOResta vivo anche il sogno chiamato Europa League. Il quinto posto della Roma dista cinque punti, ma c'è tempo per preparare la rimonta. Il Sassuolo lo ha fatto capire sui social, postando una frase inequivocabile: "Grande meritatissima vittoria neroverde. Si ... Leggi su itasportpress

Calciomercato - Napoli scatenato. Pressing su Bogà - il Sassuolo chiede 45 milioni Napoli attivo sul mercato, Bogà nel mirino Secondo quanto riporato dalla redazione di Sky Sport,... L'articolo Calciomercato, Napoli scatenato. Pressing su Bogà, il Sassuolo chiede 45 milioni proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo scatenato Sassuolo scatenato, quarto successo di fila: “Si può sognare” ItaSportPress Cagliari, treno per l'Europa. E Bologna-Sassuolo può aiutare

L’occasione per riscattare lo scivolone di stasera si avrà già domenica, quando al ‘Tardini’ i rossoblù faranno visita al Parma. "Vincere per non sprecare i tre punti con l'Inter" - Soriano squalifica ...

Mihajlovic una furia: "Quel piccolino marito della Parodi..."

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic dopo aver fatto lo scalpo all'Inter, a domicilio, per 1-2 ha perso ieri con lo stesso punteggio il derby emiliano contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi che ha vinto gr ...

