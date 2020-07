Rhys Lewis: “Things I Chose To Remember” – Recensione Album (Di sabato 11 luglio 2020) In italiano sarebbe “Le Cose che scelgo di raccontare” ma il titolo è “Things I Chose To Remember” si presenta così con il suo Album di debutto Rhys Lewis al mondo discografico. Un Album onesto, vulnerabile e profondamente personale. L’emozione filtra in ogni nota, in ogni parola che esce dalla sua voce. L’artista ha fatto un ottimo lavoro nell’esprimere un sentimento attraverso il suono. La delicata ballata di pianoforte “Better Than Today” dà voce al suo ininterrotto ottimismo che traspare in un lirismo cautamente pieno di speranza. Brani dolci e amari come “When Was The Last Time” e “What If” spezzano il cuore con paesaggi sonori e la voce morbida, ma l’Album trova i suoi veri ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

