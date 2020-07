Lazio-Sassuolo, i convocati di Inzaghi: c’è Milinkovic (Di sabato 11 luglio 2020) In vista della gara di questo pomeriggio all’Olimpico, la Lazio con Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Queste le scelte dell’allenatore: Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Falbo, Luiz Felipe, Radu, Silva, Vavro.Centrocampisti: A. Anderson, D. Andreson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lukaku, Milinkovic, Parolo.Attaccanti: Caicedo, Immobile, Adekanye. Foto: profilo twitter Lazio L'articolo Lazio-Sassuolo, i convocati di Inzaghi: c’è Milinkovic proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

