Lazio, Lazzari è l'unico che corre ancora. Milinkovic invece passeggia... (Di sabato 11 luglio 2020) I top&flop della Lazio all'Olimpico nell' 1-2 contro il Sassuolo . Top " Lazzari Nella Lazio c'è un solo giocatore che corre, salta l'avversario e riesce a creare occasioni: è Manuel Lazzari. Il gol ... Leggi su gazzetta

Come arrivano le squadre, le statistiche, il pronostico e le quote del match per le scommesse di giornata. Pronostici Serie A: consigli sulle scommesse di Lazio-Sassuolo, gara della 32^ giornata. (Cal ...Al 33esimo l’ennesima discesa di Lazzari premia Luis Alberto che mette a sedere Bourabia in area, poi col destro calcia e complice la deviazione di Locatelli batte Consigli.