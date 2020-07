Juve-Atalanta 2-2: Cristiano Ronaldo, doppietta da scudetto (Di sabato 11 luglio 2020) La Juve raccoglie un pareggio che profuma di scudetto e vale il +8 al primo posto in classifica, l'Atalanta sfiora l'impresa che poteva riaprire il campionato ma fallisce il sorpasso alla Lazio che ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - FOXSoccer : 16' Juve 0-1 Atalanta (Zapata) 55' Juve 1-1 Atalanta (Ronaldo) 80' Juve 1-2 Atalanta (Malinovsky) 90' Juve 2-2 Atal… - Atalanta_BC : #JuveAtalanta | 2-2 | 86' ? Ancora Ronaldo, ancora su rigore, nuovo pareggio della Juve. ? Ronaldo scores another… - luca_carioli : RT @massimozampini: 1) Atalanta mostruosa. 2) Dopo venti rigori contro la Juve, il paese si accorge che quest'anno danno molti rigori per f… - mimmo75099058 : @CucchiRiccardo Dire che la juve ha fatto pena significa sminuire la bellezza della Dea.... Una squadra fantastica… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Atalanta

Juventus-Atalanta 2-2 – Finisce in parità lo scontro al vertice tra la Juve di Maurizio Sarri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Alla fine è andata di lusso ai bianconeri, che vanno per due volte ...TORINO. E' terminata 2-2 la sfida tra Juventus e Atalanta, gara valida per la 32/a giornata di Serie A. Zapata sblocca il risultato al 16' del primo tempo, Ronaldo pareggia su rigore al 10' della ...