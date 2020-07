Gol annullato a Raspadori, tanti dubbi in Lazio-Sassuolo [VIDEO] (Di sabato 11 luglio 2020) Gol annullato a Raspadori – Si è aperta con il botto la giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Lazio e Sassuolo. Inizio di partita veramente entusiasmante, occasioni da una parte e dall’altra soprattutto con Immobile e Djuricic. Ma non sono mancati i momenti di discussione per un gol annullato alla squadra di De Zerbi. Raspadori è nettamente in posizione di fuorigioco, ma l’ultimo tocco potrebbe essere stato del centrocampista Parolo. Le immagini non sono chiarissime, l’arbitro dopo un consulto al Var ha deciso di annullare la rete tra le proteste ospiti. Ladrate e dove trovarle #LazioSassuolo #jvtblive pic.twitter.com/9xcUpQVBsR — Cavallo Bianconero®️ (@CavBianconero) July ... Leggi su calcioweb.eu

Live Lazio-Sassuolo 0-0 Annullato il gol di Raspadori Dalla ripresa del torneo dopo lo stop forzato causa pandemia, 2 vittorie e ben 3 sconfitte per la Lazio, che da -1 rispetto alla capolista Juventus è piombata a -7 in classifica, e ora si deve...

Lazio-Sassuolo 0-0 Diretta Gol di Raspadori annullato con il Var

Zenga : "Vorrei rivedere il gol annullato a Simeone. Dragowski è stato molto bravo su Nandez" Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ai microfoni di SKY Sport, ha così commentato il pareggio odierno contro la Fiorentina: "Direi che sull'occasione di Nandez è stato molto bravo Dragowski. Vorrei rivedere anche il gol ...

pisto_gol : Ma l’episodio più incredibile della giornata è il gol annullato in Cagliari-Atalanta a Simeone per un mani-tra l’al… - AleSpakka : RT @Giovanni_N0: Hanno annullato un gol al Sassuolo, rivisto pure al var, che se ero De Zerbi me ne andavo co tutta la squadra dopo un minu… - juvemyheart : RT @enricomazzoleni: Se fosse stato fuorigioco, lo avrebbero annullato subito. Era avanti di 3 metri. Di Bello va a vedere se il tocco era… - FlashJ18 : @CarloEmmiti Gol regolare annullato ..l’arbitro lo aveva dato Credimi ... il Var lo chiama per controllare ... anc… - __RiK__ : Qualcuno sa dire qual è la spiegazione dell'arbitro per aver annullato il gol del Sassuolo? #var #LazioSassuolo -