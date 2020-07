Fiorentina, Iachini: “Tanti tiri in porta, servono precisione e un po’ di fortuna” (Di sabato 11 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha presentato ai microfoni del sito ufficiale viola la sfida contro l’Hellas Verona. “Sicuramente sarà una partita difficile, come tutte in questa ripresa” ha dichiarato Iachini, “ci sono tante incognite, quando si gioca in maniera molto ravvicinata le letture le hai più dopo la partita. Prima speri che le cose possano andare in una certa maniera, poi ne trovi di diverse. Noi ci stiamo preparando, i ragazzi sono consapevoli di affrontare una squadra che è insieme da un anno, sta facendo un ottimo campionato e viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Giocando in casa, ci manca il nostro dodicesimo uomo che sono i tifosi. Ma dovremo essere bravi a fare una gara all’altezza della situazione per 95 minuti“. “Siamo una delle ... Leggi su sportface

