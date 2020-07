Due uccellini paralizzano l’alta velocità adriatica, una delle 130 opere sbloccate dal governo. Ma stavolta il Ministero dell’Ambiente ha preso un granchio (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (10 luglio)Un piccolo volatile ferma una grande opera. Sembrava fatta, finalmente. l’Alta Velocità ferroviaria della linea adriatica era pronta a decollare, ma ci si è messo di mezzo un uccellino. Anzi due. Il Charadrius alexandrinus, fratino eurasiatico o più semplicemente fratino, e il Coracias garrulus, ghiandaia marina. Il progetto dell’alta velocità adriatica La Commissione incaricata di redigere la Valutazione di Impatto Ambientale sul Corridoio Plurimodale Adriatico Asse ferroviario Bologna – Bari – Lecce – Taranto, in riferimento all’approvazione del Progetto Definitivo del lotto 2-3 Termoli – Ripalta, ha detto no. «Si rischia di compromettere l’habitat naturale di queste due specie avifaunistiche, servono studi più ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Due uccellini Due uccellini paralizzano l’alta velocità adriatica, una delle 130 opere sbloccate dal governo. Ma stavolta il Ministero dell’Ambiente ha preso un granchio Open Fauna selvatica, convenzione con Lipu e Comune della Spezia

La Spezia - Venticinquemila euro al Comune della Spezia per l’avvio di un nuovo Centro di recupero animali selvatici (Cras). 9mila euro alla Lega italiana protezione uccelli per garantire l’assistenza ...

Cambia il clima e gli uccelli migrano prima

Ispra ha diffuso i dati di un recente studio dedicato a migrazioni e cambiamenti climatici. E’ stato osservato che le primavere sempre più anticipate in Europa hanno portato le specie migratrici, di r ...

