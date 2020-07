Ciao Darwin 7: stasera la replica Reale contro Virtuale. Ecco chi è Madre Natura (Di sabato 11 luglio 2020) Ciao Darwin 7: Reale contro Virtuale, Madre Natura e streaming Questa sera, sabato 11 luglio 2020, alle ore 21,25 va in onda su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti campione d’ascolti. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo del Reale contro quello del Virtuale: come sempre due compagini contrapposte pronte a darsi battaglie nelle varie sfide del gioco. Un modo per trascorrere in allegria la serata, con le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Di seguito le ... Leggi su tpi

ilfoglio_it : Varoufakis vs Bonolis. “Ciao Darwin” finisce sotto il fuoco incrociato dei neopuritani. Il “white trash” indigna an… - AneetKaloty : @lucasergio__ @micchan018 @davidrkadler - AneetKaloty : @micchan018 @davidrkadler - falostesso : @lixangl @davidrkadler oh, se ti piace Ciao Darwin va bene, ma non facciamolo passare per un programma intelligente e all’avanguardia dai - w3r1ns : RT @alb84dex: @fattoquotidiano Cari americani, siamo una nazione perduta e piena di problemi, ma no, ciao Darwin non è razzista. È un progr… -