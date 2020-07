Chelsea, Lampard: “Jorginho sta fuori, ma sono felice di lui e rientra nei miei piani” (Di sabato 11 luglio 2020) L’allenatore del Chelsea Frank Lampard ha parlato a poche ore dal via del match contro lo Sheffield United della situazione legata a Jorginho, che sembra un po’ aver perso il posto da titolare nelle ultime uscite dei blues dopo la fine del lockdown: “sono molto felice di Jorginho. Ho tanti giocatori fra cui scegliere a centrocampo: ci sono Kanté, Gilmour, Jorginho e Kovacic e un po’ più avanti possono giocare Mount, Barkley e Loftus-Cheek. Ci sono sempre giocatori che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori ed è il caso per adesso di Jorginho”. Lampard però conferma la sua fiducia nei confronti del regista italiano, che peraltro è ... Leggi su sportface

