Cassa integrazione, ritardi dell’Inps anche per l’erogazione ai calciatori di Serie C. E i club rischiano la beffa della penalizzazione (Di sabato 11 luglio 2020) Non solo impiegati, operai, lavoratori di ogni genere: nei ritardi dell’Inps è incappato persino il pallone. Centinaia di calciatori – mica Cristiano Ronaldo &C., non i paperoni della Serie A ma oltre mille gregari delle categorie inferiori – non hanno ancora visto un centesimo di Cassa integrazione. Oltre al danno, però, il calcio rischia pure la beffa: il 15 luglio scadono i termini per mettersi in regola coi conti e senza Cig (cioè senza stipendi, uno dei requisiti obbligatori fissati dalla Figc) mezza Serie C sarebbe fuorilegge. Il calciatore in Cassa integrazione è uno dei tanti paradossi creati dall’emergenza coronavirus. A maggio, vista la situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

