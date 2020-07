Calenda umilia Renzi, gli porta via tutti gli sponsor (Di sabato 11 luglio 2020) E' il più giovane dei partiti politici, perché di fatto è nato nel novembre dello scorso anno, quando il suo statuto è stato formalmente riconosciuto con l'iscrizione nel registro die partiti previsto dalla legge eppure l' Azione di Carlo Calenda presenta già una delle migliori performance economiche della politica italiana. Non solo per essere riuscito a chiudere in attivo di 214.596 euro il primo bilancio presentato, ma anche per avere avuto alla voce entrate nonostante il breve tempo di vita effettiva oltre un milione di euro senza avere ancora nemmeno un centesimo dal solo fondo pubblico di finanziamento della politica, che è quello del 2 per mille Irpef. In un mese appena è riuscito a incassare 97.590 euro di quote associative annuali, a cui ha potuto aggiungere 12.348 euro di donazioni in natura (controvalore di ... Leggi su iltempo

