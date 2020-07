Berardi: “Il mercato non mi distrae. Voglio giocare anche in una big” (Di sabato 11 luglio 2020) Intervistato da SportWeek, l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha parlato del suo avvenire e delle tante voci di mercato sul suo conto: “Essere accostato a una big fa sempre piacere ma fino a quando sarò qua penserò solo al Sassuolo, poi valuterò. Non mi lascio distrarre, l’ultima volta che sono andato a Barcellona ero a un addio al celibato, ma per i giornali stavo firmando con il Barça”. Il calciatore , classe 1994, originario di Cariati vuole sentirsi importante anche in un top club: ” La mia fidanzata spinge molto perché io vada in una grande squadra ma Voglio giocare. Se gioco mi diverto e sono felice, altrimenti diventa un problema stare in panchina. Quando lascerò il Sassuolo dovrò essere pronto mentalmente ... Leggi su alfredopedulla

