Ardea, scontro tra una Golf e un furgone dell’Igiene Urbana: auto si ribalta (Di sabato 11 luglio 2020) Emergono i particolari dei due incidenti avvenuti questa mattina presto in via Santa Marina, ad Ardea, che hanno visti coinvolti in tutto 4 veicoli. Ecco i dettagli. Alle 7 del mattino, una Golf e un camioncino della società Igiene Urbana, in via Santa Marina, a poca distanza dal cimitero comunale, all’altezza del civico 10. Gli operai erano fuori dal mezzo, impegnati nella raccolta dei rifiuti indifferenziati, mentre il conducente della Golf, che precedeva il camioncino in direzione Ardea, presumibilmente a causa del sole troppo basso che ha reso disturbato la visuale, ha urtato con la parte anteriore destra il montante posteriore sinistro del mezzo in sosta. L’urto ha fatto prima andare fuori strada la Golf, che successivamente si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ardea : scontro tra una Golf e un furgone dell’Igiene Urbana : auto si ribalta Emergono i particolari dei due incidenti avvenuti questa mattina presto in via Santa Marina, ad Ardea, che hanno visti coinvolti in tutto 4 veicoli. Ecco i dettagli. Alle 7 del mattino, una Golf e un camioncino della società Igiene Urbana, in ...

CorriereCitta : Ardea: scontro tra una Golf e un furgone dell’Igiene Urbana: auto si ribalta - CorriereCitta : Ardea, violento scontro tra 4 auto: una si ribalta, ci sono feriti (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea scontro Ardea, scontro tra una Golf e un furgone dell’Igiene Urbana: auto si ribalta Il Corriere della Città Ardea, carambola sul lungomare degli Ardeatini: coinvolte tre automobili

Ardea – Incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 10 luglio, sul lungomare degli Ardeatini. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19:20 all’altezza del civico 103a e ha coinvolto tre automobili.

Ardea, due incidenti nello stesso punto in pochi minuti: 4 auto coinvolte, una si ribalta, ci sono feriti (FOTO)

Due incidenti questa mattina intorno alle 7:30 ad Ardea, in via Santa Marina, a poca distanza da via Laurentina nel giro di 10 minuti, a distanza di un centinaio di metri uno dall’altro. Si tratta di ...

Ardea – Incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 10 luglio, sul lungomare degli Ardeatini. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19:20 all’altezza del civico 103a e ha coinvolto tre automobili.Due incidenti questa mattina intorno alle 7:30 ad Ardea, in via Santa Marina, a poca distanza da via Laurentina nel giro di 10 minuti, a distanza di un centinaio di metri uno dall’altro. Si tratta di ...