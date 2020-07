Al ritorno dal viaggio di nozze la stringe a sé e scopre la tremenda verità (Di sabato 11 luglio 2020) Will Barker è un uomo di 32 anni ed aveva da poco sposato la 30enne Jodie Pullinger, quando ha sentito un nodulo sotto la sua ascella mentre la stava abbracciando. I due erano tornati da pochi giorni dal viaggio di nozze e si sono subito allarmati, tanto che sono corsi subito da uno specialista. Quest’ultimo, dopo averla sottoposta ad un’ecografia e ad una biopsia, ha rivelato una diagnosi drammatica: Jodie aveva un tumore di 7 cm al seno destro, che si stava lentamente diffondendo anche ai linfonodi. (Continua...) Per sopravvivere, si sarebbe dovuta sottoporre immediatamente ad una mastectomia, seguita da varie sedute di chemioterapia e radioterapia. Nonostante fossero interventi molto aggressivi, la donna ha accettato e per molti mesi si è ritrovata senza capelli, con il viso gonfio e con il corpo stravolto. Oggi, ... Leggi su howtodofor

WeCinema : Week end al cinema: Francia protagonista con 4 titoli, aspettando il ritorno al cinema di @GabrieleMuccino con il s… - chetempochefa : 'Apri un istante e ti farò vedere io...' Riascoltiamo @MaxGazze, che ha da poco compiuto gli anni ed è tra i promo… - AzzurreFIGC : Un anno fa, di ritorno dalla #WWC2019, le #Azzurre???? venivano ricevute al @Quirinale dal Presidente #Mattarella Ri… - Claudio_Forzano : RT @crescoppola: Più del 33% delle imprese italiane non ha adottato ancora strategie di reazione alla crisi causata dal #COVID?19. Un event… - antonaccigabria : RT @vice1959: GESU' E' DI RITORNO ORA!: La Mia Chiesa adesso è come una barca sbattuta dal... -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno dal Copertino: famiglia di ritorno dal Brasile, tutti positivi. In quarantena Noi Notizie LIVE TJ - JUVENTUS-ATALANTA 1-2 - Malinovskyi riporta in vantaggio gli orobici

75' - Atalanta ad un soffio dal raddoppio. De Ligt scivola ... entra in area e prova a mettere al centro ma respinge lo stesso centrocampista bergamasco ritornato a coprire. 45' - Concessi 2' di ...

Recensione Samsung Galaxy A21s: spender poco e avere il giusto

Ricordo qualche anno fa, quando la differenza tra i cosiddetti smartphone entry-level e i medio gamma era ben netta, spendere un centinaio di euro in più era a volte difficile ma necessario, così da n ...

75' - Atalanta ad un soffio dal raddoppio. De Ligt scivola ... entra in area e prova a mettere al centro ma respinge lo stesso centrocampista bergamasco ritornato a coprire. 45' - Concessi 2' di ...Ricordo qualche anno fa, quando la differenza tra i cosiddetti smartphone entry-level e i medio gamma era ben netta, spendere un centinaio di euro in più era a volte difficile ma necessario, così da n ...