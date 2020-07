Valladolid-Barcellona: formazioni, quote, pronostici. Vincere e sperare l’unica ricetta per i blaugrana (Di venerdì 10 luglio 2020) Stanotte il Real Madrid sarà impegnato contro l’Alaves e la logica fa supporre che riporterà a quattro i punti di vantaggio sul Barcellona; con sole tre partite da giocare, le speranze del Barcellona sono davvero appese a un filo ma i blaugrana proveranno a giocarsi le poche chances fino alla fine. Intanto sabato sono attesi … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : Valladolid Barcellona Valladolid-Barcellona: formazioni, quote, pronostici. Vincere e sperare l’unica ricetta per i blaugrana Infobetting LaLiga: il Siviglia vince in rimonta a Bilbao e aggancia l'Atletico

Il Siviglia vince in rimonta a Bilbao e aggancia al terzo posto l'Atletico Madrid e mantiene il distacco di 6 punti dal lanciatissimo Villarreal. Un gol di Luis Suarez ha deciso il derby di Barcellona ...

I risultati in Liga - Il Barcellona condanna l'Espanyol, colpo Siviglia

L'Espanyol retrocede dopo quasi un trentennio nella gara più sentita dai tifosi, il derby contro il Barcellona: la rete di Suarez condanna l'altra squadra cittadina, mentre i blaugrana si portano a -1 ...

