Ue, Michel: “La proposta non cambia, Recovery Fund da 750 miliardi” (Di venerdì 10 luglio 2020) BRUXELLES – Non modificare l’entità del Recovery Fund (750 miliardi di euro) e confermare la proporzione tra trasferimenti a fondo perduto (500 miliardi) e prestiti (250 miliardi): è la linea di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. Leggi su dire

