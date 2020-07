Tonificare un corpo flaccido, 4 consigli per riuscirci prima delle vacanze (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tricipite sballonzola al vento senza pace, mentre la pancetta si appoggia mestamente sull'elastico degli slip. Morale: urge Tonificare il corpo flaccido prima di poter entrare serenamente nel mood estivo. Perché sì, in questo strano 2020 si può sempre e comunque dare la colpa alla quarantena e alle «necessarie scorpacciate di pizza per tenere alto il morale». Ma il problema – tra amici possiamo dircelo – risale a ben prima dell'esplosione del coronavirus. Vediamo allora insieme quali possono essere i rimedi last minute prima di partire per il mare. Da applicare subito per salvare il salvabile, certo, ma anche per dare una svolta un tantino più a lungo termine alla propria forma fisica. Mangia sano Eh, sì. È banale, lo ... Leggi su gqitalia

L’esaltazione della dolcezza! Se le “pile” hanno necessità di essere ricaricate Blu Moret SPA propone un percorso energizzante per tonificare il corpo e rigenerare la mente, frutto dell’incontro tra ...

Metodo Sakuma | Corpo scolpito con 5 minuti di allenamento al giorno

Il metodo Sakuma promette di avere un corpo scolpito con 5 minuti di allenamento al giorno a patto che venga praticato quotidianamente. Corpo scolpito con 5 minuti di allenamento al giorno (Adobe Stoc ...

