The Elder Scrolls Online continua a crescere con il DLC Stonethorn e l'update 27 (Di venerdì 10 luglio 2020) Durante il livestream svoltosi ieri su Twitch, ZeniMax Online Studios ha presentato Stonethorn, il prossimo DLC in arrivo per The Elder Scrolls Online che proseguirà la storia di Cuore Oscuro di Skyrim , l'avventura annuale che accompagna il gioco per tutto il 2020. Immagini e dettagli nel comunicato ufficiale.The Elder Scrolls Online: Stonethorn e l'update 27 usciranno presto per PC/Mac, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Questo Dungeon pack DLC e il nuovo aggiornamento porteranno nuove sfide, nuove avventure e diverse aggiunte tra cui:Nel DLC Stonethorn, tu e il tuo team potrete esplorare due nuovi dungeon entusiasmanti basati sui racconti dei precedenti DLC Harrowstorm e Greymoor. Ma ... Leggi su eurogamer

The Elder Scrolls Online: svelato il prossimo DLC Stonethorn, in arrivo le mount di gruppo

The Elder Scrolls Online continua a crescere con il DLC Stonethorn e l'update 27

Durante il livestream svoltosi ieri su Twitch, ZeniMax Online Studios ha presentato Stonethorn, il prossimo DLC in arrivo per The Elder Scrolls Online che proseguirà la storia di Cuore Oscuro di Skyri ...

Carabiniere di Somma Vesuviana ucciso, il killer: «Voleva strangolarmi e ho preso il coltello»

In una serie di intercettazioni, passate al vaglio di una perizia disposta dalla corte d’assise di Roma, la versione che Finnegan Elder Lee fornisce a suo padre e al legale americano il 2 agosto dello ...

